Saramandaia: Helena avisa a Candinha que vai deixar Zico

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar neste quarta-feira, 14, Vitória fica apreensiva e desiste de se encontrar com Zico para ficar com Zélia. Carlito conta para Candinha que Helena quer se divorciar de Zico. Tiago tem uma ideia para que Tibério e Candinha se reencontrem. Aparadeira repreende Cazuza por assistir à entrevista de Vitória no site do movimento saramandista.

O delegado chama a atenção dos bolebolenses e saramandistas que se encontram na praça. Dona Redonda e Aparadeira vendem acessórios com o nome do padroeiro da cidade. Leocádia fica aflita ao saber que seu neto possui um problema. Tiago vê Vitória falando com Zico e vai tirar satisfações.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 13? Então assista aos vídeos.

