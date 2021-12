Saramandaia: Gibão tenta fazer um acordo com Zico

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 28, Gibão tenta fazer um acordo com Zico e o avisa para tomar cuidado com as formigas. Encolheu informa que Zico impugnou o plebiscito, e todos na barbearia discutem. Fifi faz fofoca sobre Cazuza, e Aparadeira fica enfurecida. Pupu e Belisário pensam em como unir Aristóbulo e Risoleta. Stela e Tiago veem o unicórnio novamente no parque. Vitória e Leocádia se despedem emocionadas.

Candinha apoia Helena e repreende Laura por querer a separação de seus pais. Zico entrega uma procuração para Carlito, e Laura faz insinuações que seu pai não percebe. Vitória e Tiago se despedem de Tibério, Cleide e Pedro. Aparadeira implica com Cazuza por causa de Risoleta. Marcina tenta provocar ciúmes em Gibão. Alguns meses se passam. O delegado repara na baixa temperatura corporal de Marcina. Gibão abre suas asas, e Leocádia se emociona.

