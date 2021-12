Saramandaia: Gibão tem visão de dona Redonda explodindo

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 8, Gibão avisa a Encolheu que Dona Redonda vai explodir se não parar de engordar. Lua conversa com o irmão sobre o registro do nome Saramandaia. Aristóbulo sente a rejeição das pessoas na cidade. Pupu vai com Belisário à pensão de Risoleta. Marcina visita Aristóbulo na repartição pública. Zélia acusa Vitória de traição. Vitória fica atônita ao saber que Zico a acusou de ter comprado Lua e Gibão. Rochinha fica irritado com a implicância de Cursino e Fifi com o professor.

Aristóbulo se enfurece com o esquema contra ele e tenta se controlar para não virar lobisomem. Risoleta confirma a Pupu e Belisário que ajudou Aristóbulo no salão da festa. Vitória sugere dar uma entrevista para explicar a verdade sobre o registro do nome Saramandaia. Carlito espalha pela cidade uma intriga sobre a família Vilar. Pupu fica com ciúmes de Dora e Rosalice com Belisário. Vitória vai às ruas para esclarecer o mal-entendido sobre o nome da cachaça e encontra Zico fazendo ofensas à sua família. Zélia e toda a cidade cobram uma explicação pela discussão íntima que Vitória e Zico demonstram na praça. Zico e Vitória discutem na frente de todos.

Tiago e Stela desconfiam de que Candinha e Tibério já foram amantes. Aristóbulo ouve a conversa preconceituosa sobre ele entre Aparadeira e Cazuza. Dora e Rosalice dão um presente para Belisário. Pupu e Belisário não contam para Aristóbulo que foram à pensão de Risoleta. Bia decide sair de casa. Stela registra a foto que está no medalhão de Candinha. Zico e Vitória se encontram e conversam sobre o passado. Stela e Tiago decidem descobrir por que Candinha e Tibério se separaram.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 7? Então assista aos vídeos.

