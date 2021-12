Saramandaia: Gibão tem uma visão com Zico

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar neste quinta-feira, 15, Vitória e Zico conseguem disfarçar o encontro diante de Tiago. Gibão se concentra e faz o sino da igreja tocar. Candinha repreende o filho por pensar em ficar com Vitória. Risoleta conversa com Rochinha sobre Aristóbulo. Gibão sonha que está sobrevoando a cidade. Lua e o delegado ficam ansiosos para ver a confraternização entre bolebolenses e saramandistas.

Pedro destrata Vitória, e Tiago pede para ele se entender com a mãe. Zico ordena Firmino a manter seus homens controlados. Carlito é irônico com Laura na frente de Rochinha, que não percebe. Aristóbulo conversa com Risoleta no Centro Cívico. Carlito intimida Risoleta ao vê-la falando com Stela. Zélia impede Zico de furar a fila da votação. Gibão tem uma visão com Zico.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 14? Então assista aos vídeos.

