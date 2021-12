Saramandaia: Gibão pede Marcina em casamento

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira-feira, 30, Risoleta ajuda Aristóbulo a controlar o lobisomem. Gibão e Marcina têm sua primeira noite de amor. Encolheu e Dona Redonda preparam a festa para as suas bodas. Marcina concorda em preservar o segredo de Gibão. Helena cuida de Zico. Gibão voa feliz e tem uma visão assustadora com a sua morte. Risoleta conta para Rosalice e Dora o seu encontro com o lobisomem. Pupu conta para Aristóbulo sobre a filha de Risoleta. Dona Redonda discute com Gibão por estar sendo destratada na rua.

Gibão pede Marcina em casamento, e Aparadeira reage contrariada. Zélia conversa com Vitória, que fica animada com a gravidez da filha. Candinha tenta convencer Zico a aceitar Zélia e pensa em como contar para o filho sobre seu romance com Tibério. Cazuza lamenta por Aparadeira não ser igual a Risoleta. Risoleta afirma que descobrirá o que aconteceu entre Aristóbulo e Adélia. Zico pede o apoio de Cazuza para conseguir trocar o nome da cidade novamente. Gibão avisa que se casará com Marcina. Zélia enfrenta Zico.

