Saramandaia: Gibão leva um tiro

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 20, Vitória avisa a Carlito que está levando Zico para o hospital. Gibão leva um tiro e pede para o irmão levá-lo para casa. Vitória chega com Zico ao hospital e conversa com o médico. Helena e Laura concordam em não contar para Candinha e Stela o que aconteceu com Zico. Vitória decide permanecer no hospital até que Zico melhore. Leocádia tenta convencer Gibão a ir para o hospital. Marcina se desespera ao saber que seu namorado levou um tiro. Laura e Helena observam Vitória na sala de espera do hospital. Gibão permite que Rochinha entre no quarto para ajudá-lo.

O médico avisa à família que Zico melhorou. Os bolebolenses vibram com o resultado parcial da votação. Pupu e Belisário se preocupam com Aristóbulo. Fifi fala para Dona Redonda e Aparadeira que Gibão está à beira da morte. Rochinha garante a Gibão que não contará seu segredo a ninguém. Saramandaia vence o plebiscito. Aparadeira se surpreende ao saber que Gibão está fora de perigo. Laura vê Vitória próxima do leito de seu pai. Carlito fala que Saramandaia venceu e Zico tenta se levantar da cama.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 19? Então assista aos vídeos.

adblock ativo