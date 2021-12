Saramandaia: Gibão diz a Encolheu que Redonda pode explodir

Em Saramandaia, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 27, Stela enfrenta Zico e pede que Laura fique na fazenda. Helena e Candinha falam sobre a mãe de Stela sem que ela perceba. Gibão fala para Vitória sobre seu sonho de mudar o nome da cidade. Zélia e Lua se reconciliam. Gibão vê dona Redonda inchar. Marcina termina seu namoro e Aparadeira comemora. Risoleta convida o professor Aristóbulo para ir a sua pensão.

Lua conta para o irmão que Zélia está grávida e Gibão não percebe o aviso que o pássaro tenta lhe dar. Gibão fala para Encolheu sobre sua visão com dona Redonda, mas ele não dá atenção. Vitória descobre a gravidez de Zélia e apoia a filha. Zico pensa em Vitória e fica incomodado com Helena. O médico Rochinha se emociona ao ver Laura. Bia se preocupa com dona Redonda.

Aristóbulo se despede da mãe, dona Pupu, antes de sair de casa. Risoleta se arruma para encontrar o professor. Aristóbulo visita o túmulo de uma antiga namorada. Marcina decide ir atrás de Gibão e Aparadeira manda Cazuza impedi-la. Aristóbulo chega à pensão, mas é impedido de entrar pelo delegado. Marcina vê Gibão com Rosalice e fica furiosa. Aparadeira questiona a presença de Aristóbulo na pensão de Risoleta.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 26? Então assista aos vídeos.

