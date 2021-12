Saramandaia: Encolheu ameaça moradores da cidade

Em Saramandaia o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, Aparadeira conta para Rochinha que o bebê de Zélia tem asas. Cazuza sente ciúmes de Risoleta com Aristóbulo. Gibão revela suas asas para a família. Marcina conta para Cazuza que precisou mentir para que Aparadeira guardasse o segredo da família de Lua. Zélia, Lua, Leocádia, Vitória e Gibão ficam encantados com o bebê. Pedro tenta arrancar a flor da praça, mas Encolheu não permite.

Cazuza grava sua conversa com Zico. Zélia e Lua temem por seu filho. Zico culpa Risoleta por sua ruína. Cazuza e Aristóbulo pedem para Gibão ajudá-los a denunciar Zico. Lua, Zélia, Vitória e Leocádia ficam nervosos com a rejeição do bebê ao leite materno. Dora vê Risoleta entrar no carro de Zico e avisa a Aristóbulo. Risoleta foge de Zico, que a ameaça.

