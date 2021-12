Saramandaia: Dona Redonda explode na frente de todos

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 5, Carlito consegue enganar Rochinha. Laura procura Risoleta para falar sobre Stela. Marcina e Gibão passam a noite juntos. Bia pensa em ir à festa de Encolheu e Redonda. Laura combina com Risoleta um encontro seu com Stela.



Dora não consegue contar a verdade para Rochinha sobre sua namorada. Pupu e Belisário pensam em como fazer Aristóbulo desistir de ir embora da cidade. Rochinha sugere a Risoleta que converse com uma enfermeira no hospital de Serro Azul sobre o caso de Adélia.

Bia e Pedro revelam para Encolheu e Redonda que os convidados não compareceram por medo. Zico vê Vitória no rosto de Helena. Encolheu se espanta ao ver Redonda passando mal e procura ajuda. Zélia avisa a Vitória sobre a festa de inauguração de Saramandaia.



Cursino, Fifi e o delegado acreditam que possa haver alguma confusão na festa para a cidade. Dona Redonda descobre que Gibão tem asas e, ao tentar contar para a cidade, explode na frente de todos. Zélia sente fortes dores na barriga.

