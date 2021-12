Saramandaia: Dona Redonda desmaia ao ver Belisário

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 26, Laura consegue pegar o equipamento de Carlito e delata tudo à família, que se volta contra ela. Gibão acerta com Zélia, Lua e Pedro de tentar descobrir de quem é o sangue que foi encontrado na imagem. Laura se arrepende de ter se envolvido com Carlito novamente. Zico afirma a Vitória que não tem participação no milagre ocorrido na igreja. Gibão descobre que Carlito forjou o milagre, e os dois se enfrentam. Carlito guarda o equipamento que usou em uma mala no armário. Gibão e Marcina pensam um no outro.

Vitória fala para Zico que eles só podem ficar juntos em segredo. Tibério aconselha Tiago a ficar com Stela. Pupu afirma a Belisário que fará com que ele participe do almoço para Marcina e Aparadeira. Zico marca de passar o dia com Vitória em outra cidade. Tiago consegue falar com Stela. Dona Redonda desmaia ao ver Belisário e causa um grande transtorno na casa de Aristóbulo. Stela manda Tiago se esconder, quando vê Zico se aproximar do carro.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 25? Então assista aos vídeos.

adblock ativo