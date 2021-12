Saramandaia: Cazuza e Rochinha colocam Marcina no chuveiro

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 23, Aparadeira chama Cazuza para ajudar Marcina. Pupu fica curiosa com o problema da possível pretendente de Aristóbulo. Cazuza e Rochinha colocam Marcina embaixo do chuveiro. Leocádia fica aliviada ao ouvir João dizer que terminou seu namoro. Carlito afirma ao padrinho que o nome de Bole-Bole não vai mudar. Zico apreende a moto de Stela. Aparadeira não se conforma com o problema de Marcina.

Leocádia fica apreensiva com a gravidez de Zélia. Lua pede para a noiva se encontrar com Zico. Vitória tenta conversar com Zico. Candinha insinua que Zico mantém encontros extraconjugais. Pupu incentiva Aristóbulo a se casar com Risoleta. Gibão tem uma visão com Tiago. Tiago entra por engano no quarto de Risoleta, e Aristóbulo se transforma em lobisomem quando o vê. Risoleta se encontra com Zico.

