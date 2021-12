Saramandaia: Carlito tenta seduzir Laura

Em Saramandaia, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 3, Risoleta percebe que ficou ferida com a queda e perde os sentidos. Aristóbulo leva Risoleta à farmácia. Cazuza, Aparadeira e Leocádia flagram Gibão e Marcina dormindo juntos. Gibão teme por ter de se casar com Marcina, e Leocádia sofre pelo filho. Aparadeira pensa em unir a filha a Aristóbulo. Rochinha cuida do ferimento de Risoleta, que pede para Aristóbulo velar seu sono.

Zélia e Pedro fingem desistir de investigar as condições de trabalho dos funcionários dos canaviais dos Rosado. Zico manda seu afilhado ter uma conversa amigável com Romildo. Carlito tenta seduzir Laura, mas leva um fora. Pedro descobre que Romildo não foi preso e avisa Zélia. A veterinária enfrenta Carlito, e Firmino pega a arma sem que ela perceba.

