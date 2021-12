Saramandaia: Bitela chega a Saramandaia

No capítulo de Saramandaia que vai ao ar nesta terça-feira, 24, Helena desiste de atropelar Vitória. Vitória afirma a Risoleta que seu pai não acabou com Zé Mário. Gibão vê Firmino atentando contra Zé Mário e Vitória e Risoleta decidem esclarecer com Zico. Tibério pede para Pedro ajudá-lo a levantar da cadeira. Vitória força Zico a confessar que ele foi o responsável pela morte de Zé Mário. Zico se revolta contra Risoleta e Gibão.

Tibério vai ao encontro de Candinha. Uma tempestade elétrica se aproxima da cidade. Tibério e Candinha se transformam em uma só árvore. Um raio cai sobre a casa de Aristóbulo, e o corpo de Belisário aparece na sala. Um raio atinge Encolheu no momento em que ele beija a flor da praça e a mesma cresce exageradamente. Aristóbulo afirma a Risoleta que vai ajudá-la a prender Zico.

Perdeu o capítulo de sexta-feria, 20? Então assista aos vídeos

