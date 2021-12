Saramandaia: Aristóbulo quer Risoleta como amante

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 1º, Aristóbulo propõe ficar com Risoleta às escondidas. Lua afirma a Leocádia que Zélia precisa saber sobre o caso entre Vitória e Zico. Risoleta expulsa Aristóbulo de seu quarto. Aparadeira diz a Marcina que não vai mais tentar uni-la ao professor. Leocádia convence Lua a manter o caso de Vitória e Zico em segredo. Helena afirma que vai descobrir quem é a amante de seu marido. Tibério contraria a filha e autoriza Pedro a aprovar a compra de máquinas para engarrafar cachaça. Aristóbulo não deixa Pupu e Belisário irem à festa de lançamento de sua candidatura. Marcina provoca Gibão. Carlito não concorda que Zico lance a candidatura de Aristóbulo. Bia avisa a Pedro que sua mãe está fazendo um dossiê contra Gibão.

Leocádia conta para Vitória que Lua a viu com Zico na cidade vizinha. Dona Redonda combina com Zico de entregar o dossiê contra Gibão na festa do Centro Cívico. Risoleta visita Pupu e Belisário. Laura vai atrás de Carlito na pensão. Pupu pede para Risoleta ajudar Aristóbulo. Vitória se encontra com Zico. Tiago tenta falar com Stela. Bia descobre que Dona Redonda entregará o dossiê para Zico na festa. Aristóbulo fica orgulhoso de ver o cartaz da campanha com sua foto. Laura ouve uma conversa de Carlito sobre Vitória. Tiago procura Stela na fazenda Rosado. Helena se embriaga e questiona Zico sobre sua amante.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 31? Então assista aos vídeos.

