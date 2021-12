Saramandaia: Aristóbulo conta como matou Adélia

Em Saramandaia, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 3, Zico não responde às acusações de Zélia. Zélia pede para padre Romeu abençoar a cidade com seu novo nome. Encolheu reclama com o delegado sobre a pichação feita em sua casa. Dona Redonda tenta atropelar Gibão, mas Marcina o salva. Cazuza discute com Aparadeira por causa do noivado da filha. Risoleta pede para Rochinha ajudá-la a investigar a morte de Adélia. Zico reclama com Candinha por tentar convencê-lo a aceitar Zélia. Risoleta lamenta a morte do pai de sua filha. Candinha autoriza Stela a visitar o túmulo de seu pai. Dona Redonda observa Gibão, escondida com seu binóculo.

Candinha sugere que ela e Tibério revelem a verdade sobre os dois. Aristóbulo conta para Rochinha como Adélia morreu, e o médico fica intrigado. Cazuza pede para Aparadeira aceitar o casamento de Marcina e Gibão. Encolheu e Redonda acertam os detalhes para sua festa. Carlito tenta convencer Zico a vender a marca Bole-Bole. Rochinha e Risoleta concordam que existe algo de estranho sobre a morte de Adélia. Zico vê Risoleta se aproximar do túmulo de seu filho.



