Saramadaia: Gibão e Marcina tentam fazer amor

Em Saramadaia, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 19, Helena afasta Stela de Risoleta. Zico cobra uma explicação para o apoio à campanha de Aristóbulo. Stela fica sem gasolina na estrada. Tiago reclama da cidade e sai com o quadriciclo do irmão. Gibão e Marcina namoram nas dunas. Carlito descobre uma forma de usar o padroeiro da cidade em benefício dos bolebolenses. Zico exige que sua comissão faça um dossiê para difamar Gibão. Tiago ajuda Stela na estrada. Aristóbulo fica orgulhoso com os elogios que recebe de Zico.

Tiago descobre que Stela é da família Rosado e decide não contar que pertence à família Vilar. Marcina engana Gibão para que ele entre na água. Leocádia se preocupa com a gravidez de Zélia. Zico fica furioso com Risoleta por se aproximar de Stela e manda Carlito marcar um encontro com ela. Leocádia sofre ao cortar as asas de Gibão. Aristóbulo vai com Pupu visitar a filha de Cazuza. Aparadeira se preocupa com a alta temperatura de Marcina.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 18? Então assista aos vídeos.

