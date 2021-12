Saramadaia: Gibão decide mostrar asas a Marcina

Em Saramadaia, o capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 29, Gibão sente falta de Marcina, e Leocádia o aconselha a contar seu segredo para ela. Aparadeira pensa em casar a filha com o delegado. Dona Redonda quebra a balança da farmácia. Bia e Pedro se reconciliam. Encolheu consola a esposa, que sofre com a implicância de toda a cidade. Candinha reclama de não ter herdeiros políticos, e Zico fica incomodado com o comentário. Lua e o irmão insistem que Zélia entre para a política. Dona Redonda observa a casa de Gibão com um binóculo. Aparadeira pede para o delegado desistir de sua castidade e casar com sua filha.

Zico conta para Candinha que Zélia é sua filha. Tibério toma seu remédio sem reclamar, e Cleide estranha. Risoleta tenta descobrir o motivo do falecimento de Adélia. Aristóbulo vê a imagem da ex-noiva, e Pupu fica apreensiva. O fantasma de Adélia leva Risoleta até seu túmulo. Cazuza pede para Gibão reatar com Marcina. Gibão decide mostrar suas asas para Marcina, que fica emocionada. Aristóbulo se transforma em lobisomem na frente de Risoleta, e os dois se encaram.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 28? Então assista aos vídeos.

