Sarajane reaparece no Cassino do Chacrinha

Não, você não voltou no tempo e está lendo uma notícia velha. A "mãe" do axé Sarajane vai cantar A Roda no Cassino do Chacrinha, programa dos anos 80 que vai voltar a ser exibido a partir de segunda-feira, 10, às 20h30, no canal Viva.

Outras atrações musicais são os Paralamas do Sucesso, Titãs, Ultraje a Rigor, Léo Jaime, Lobão e Heróis da Resistência.

O Cassino do Chacrinha ainda vai receber o ator Ney Latorraca e vai eleger a estudante mais bonita do Brasil. Já a escolha do melhor cover de Michael Jackson saíra de um júri formado pelo comediante João Kléber e o empresário Chico Recarey, entre outros.

