'São várias emoções em dirigir minha filha', diz Capri

Rio de Janeiro - Ator, diretor e produtor, Herson Capri está dirigindo juntamente com sua mulher, Susana Garcia, a filha Luisa Capri, na peça infantil A Fada que Tinha Ideias. Além disso, ele é o comandante Ricardo na novela Em Família, de Manoel Carlos. Aqui o simpático ator conversa sobre a emoção de dirigir sua filha e o trabalho na TV.

Qual a sensação de estar dirigindo sua filha no musical A Fada que Tinha Ideias?

São várias emoções diferentes. Uma delas é a gente poder fazer isso sem que a gente esteja forçando uma situação com ela. Porque foi ela que escolheu: ela quer ser atriz. Luísa é que sempre pediu e com muita convicção, com muita certeza. Então, eu nunca fiz questão de ser aquele tipo de pai que quer que sua filha seja atriz porque é bonita. Achamos isso cafona, muito brega. Nós não faríamos isso nunca. Mas ela foi buscar e conquistou, ela batalhou muito. Minha filha Luísa faz curso de teatro há sete anos, embora só tenha 13. E teatro infantil é uma coisa que nós gostamos muito. Depois foi que ela pediu para entrar. E conquistou o lugar : como ela fala muito bem um texto, ela tem muita presença cênica, tem desenvoltura, canta, dança e representa. Então nós decidimos que seria ela. Conhecendo as outras crianças, sabíamos que ela teria condições de ser a protagonista. Tem várias coisas: a gente poder fazer uma peça em que somos diretores e produtores. A nossa vontade de montar essa peça é porque é uma peça de conteúdo: tem qualidade de texto, que foi premiadíssimo. É um clássico da literatura brasileira infantil. Possui muitas mensagens boas e interessantes, e por isso queríamos montar de qualquer jeito. Como você viu, ela tem mesmo. Luísa está sendo muito elogiada.

Como se deu a descoberta desse texto?

Susana. A Susana tinha dois textos que ela conhecia desde criança.. quando ela largou a medicina e começou a dirigir teatro, ela falou que tinha dois textos infantis que ela gostaria muito de fazer: A Casa da Madrinha e A Fada que tinha Ideias.

Mas tiveram uma adaptação de vocês, não?

Foi, nos dois casos. Com A Casa da Madrinha, tivemos a autorização da autora Lygia Bojunga; e na A Fada que tinha Ideias também tivemos a autorização da autora Fernanda Lopes de Almeida.

Um dos pontos altos da peça é a belíssima música, Não?

As músicas são muito bonitas e estamos muito orgulhosos de ter descoberto essa dupla. A Susana tem uma grande amiga de infância, Renata Aranha, que durante os bates-papos comentou que tinha um irmão músico e com muita humildade falou se ela não gostaria de conhecer as músicas do seu irmão Fernando Aranha. Susana falou que ia ver. A gente gosta muito dessa parceria com pessoas próximas, é gostoso.

Você poderia falar sobre o seu personagem Ricardo na novela Em Família, do Manoel Carlos?

Gosto muito do Ricardo: ele é um cara que comanda o avião. Comandante de um avião tem uma enorme responsabilidade e ao mesmo tempo tem que ter todo um senso ético, dos seus clientes que leva para voar. E uma grande integração com a sua equipe. Ele não pode deixar acontecer nada. Ele leva o aparelho a mil metros de altitude, com 150 pessoas a bordo. É um cara que tem que estar ligado no que faz. Toda essa ética, esse acolhimento, esse caráter é que ele carrega para a vida real, foi assim que eu montei ele. Pode ser que nem todos os pilotos sejam assim.

Como é o seu esquema de gravação?

Gravo de segunda a sábado. É uma característica do Manoel Carlos de ir soltando os capítulos aos poucos. A produção tem que roteirizar as cenas de acordo com o capítulo que saiu. Então, não dá para programar a semana inteira. Programa dois ou três dias. Não gravo o dia inteiro, mas todo o dia tenho que gravar.

O que gosta de fazer no tempo livre?

Fico em casa, boto em dia as coisas de banco, pagamentos. Temos uma divisão, mas acaba que a Susana faz mais coisas que eu. A gente se ama muito e a gente se gosta muito profissionalmente. Cozinho no domingo, por exemplo, fiz macarrão para a família. Jogo xadrez sozinho com o computador, mas principalmente estudo muito texto.

