Sangue novo! Quarta temporada do The Voice estreia dia 1º

O reality show musical The Voice Brasil, da Globo, estreia a quarta temporada no dia 1º de outubro com um novo técnico: Michel Teló. O sertanejo substitui Daniel no programa. Neste ano, a atração terá regras mais rígidas, ainda não reveladas, e uma nova fase: a Rodada de Fogo, que acontecerá depois das Batalhas. A essa altura do programa, todos os técnicos estarão com sete cantores em suas equipes e vão escolher, ao vivo, três participantes para avançar direto para a próxima fase, a dos shows.

As mudanças visam tornar o programa quente e a disputa mais acirrada. Tiago Leifert continua na apresentação e afirma que o seu trabalho não sofre alteração. "Meu objetivo aqui é entreter o público", declara ele.

Já os técnicos anunciam que buscam uma voz com personalidade, que necessariamente não precisa ser tecnicamente perfeita. Para eles, no início da competição, o que mais importa é que os candidatos consigam emocionar o público.

"Michael Jackson não tinha uma grande extensão vocal, mas ele era sensacional, o timbre era marcante. O que ele fazia com a voz era incrível", exemplifica Claudia Leitte. Lulu Santos explica que busca o diferente no The Voice Brasil ". "Eu quero algo que eu ainda não conheça, um timbre raro", dispara o cantor.

Cobertura

O diretor-geral do reality, Creso Eduardo Macedo, não permitiu que fosse revelado o nome do repórter da atração durante coletiva de imprensa. Porém, dias depois, o site oficial do programa anunciou que Daniele Suzuki assume o posto no lugar de Fernanda Souza. Essa é a segunda vez que a atriz fará a cobertura dos bastidores do The Voice Brasil. A primeira foi em 2012.

Macedo diz que algumas surpresas precisam ser reservadas para o público descobrir somente quando o programa for ao ar. Ele afirma que o papel desse formato é abrir uma janela e dar a visibilidade que o artista tanto quer, além de levar música de qualidade para a televisão brasileira.

"A gente viaja há quatro anos pelo Brasil em busca de vozes. O programa mudou a vida de muita gente, principalmente desses artistas que moram em um país imenso e que teriam poucas chances de exposição nacional. Por conhecer profundamente esse processo de busca de vozes nos estados, sei o quanto o The Voice tem contribuído para a música brasileira. O programa mudou também a vida da família brasileira, que se reúne para assistir essa vibração alegre na TV", comenta ele.

O único novato a se sentar na cadeira vermelha de técnico, Michel Teló, adianta que não chega com uma estratégia para ganhar, escolhendo o cantor que vencerá o programa. "Venho com sangue novo. Sentar na cadeira que era de um cara que eu sou fã (Daniel) é uma honra. Eu não esperava esse convite", diz Teló. Ele diz que sua única expectativa é realmente se emocionar.

Assistente

Cada técnico conta com a ajuda de um assistente na preparação do seu time. Lulu Santos vai continuar com Di Ferrero, do NX Zero, como seu auxiliar. Carlinhos Brown, por sua vez, volta a fazer dobradinha com Rogério Flausino, vocalista do Jota Quest; e Teló herdou de Daniel a parceria com a cantora Luiza Possi. Somente Claudia Leitte ainda não definiu quem vai ser seu auxiliar técnico.

Neste ano, a grande final acontecerá no dia 25 de dezembro, em plena noite de Natal, uma sexta-feira, premiando o vencedor com R$ 500 mil e a gravação de um CD pela Universal Music.

Ellen Oléria venceu a primeira edição em 2012. Sam Alves foi o vencedor da segunda temporada, e a dupla Danilo Reis e Rafael levou o troféu no ano passado. "Trabalhamos ao máximo para que o candidato se sinta acolhido. E a estrutura que ele encontra aqui para trabalhar suas habilidades e aprimorar seu conhecimento é uma chance maravilhosa. Eu queria ter tido este aprendizado quando estava começando", ressalta Carlinhos Brown.

Tiago Leifert não se afastará do programa É de Casa durante os meses em que apresentará o The Voice Brasil. Ele revela que sua rotina com o matinal continuará a mesma. "Além disso, a gente tem um grupo no WhatsApp em que estamos conectados o tempo inteiro, discutindo os temas e reportagens que irão ao ar no sábado. Segunda, terça e quarta estou no The Voice. Quinta, sexta e sábado no É de Casa, e domingo eu durmo", brinca o apresentador.

O jornalista, que mora em São Paulo e trabalha no Rio de Janeiro, revela que vive na ponte aérea e isso não o incomoda. Quando está no Rio, ele fica em um hotel.

No comando do The Voice Brasil, ele afirma que nunca pegou referências das versões exibidas em outros países. Tiago diz que sempre assistiu aos outros The Voice apenas por diversão porque gosta muito de música. "Nunca na minha vida quis me espelhar em nada. Certo ou errado, eu prefiro fazer do meu jeito Crítica a gente sofre mesmo".

adblock ativo