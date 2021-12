Sangue Bom: Wilson pede desculpas a Bento

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 16, Simone revela a Amora que precisa de um transplante de medula e implora que ela cuide de seus filhos. Douglas é reconhecido na rua. Verônica afirma a Maurício que não pretende reatar com Natan. Natan desiste da Class Mídia. Érico aceita ser sócio de Fabinho. Charlene e Gilson tentam unir Wilson e Bento. Socorro volta para casa. Giane pede para trabalhar como assistente de fotografia de Caio. Willy divulga o vídeo de Verônica.

Lana avisa a Maurício que Bluma só negociará seu imóvel no Bairro do Limão depois da exposição de Perácio. Rosemere descobre que Perácio pode estar sendo enganado. Silvia suspeita de que Júlia esteja grávida. Giane manda Amora contar a verdade sobre sua gravidez para Sueli. Perácio não ouve os apelos de Rosemere. Bento afirma a Malu que não vai ajudá-la a reatar com Maurício.

Perdeu o capítulo que foi ao ar na terça, 15? Então assista aos vídeos.

