Sangue Bom: Wilson diz barbaridades para Malu

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 15, Wilson orienta Malu a levar as crianças para o Kim Park. Brenda e Tábata estranham a reação de Glória por causa de Wilson. Rosemere consegue um emprego na Para Sempre. Lara decide mudar a pauta do Luxury e Peixinho fica apreensivo. Tina conhece Áurea na clínica de repouso.



Fabinho conta para Bárbara que Natan gostaria de ser um cineasta. Amora avisa a Bárbara que Maurício descobriu seu caso com Natan. Tio Lili comemora seu aniversário no Cantaí e Júlia observa Filipinho. Júlia finge ser uma produtora musical e chama Filipinho para fazer um teste. Charlene flagra Wilson chorando. Amora ouve Malu se declarar para Maurício.

Perdeu o capítulo desta quinta-feira, 16? Assista aos vídeos.

