Sangue Bom: Wilson desmascara Amora

No capítulo de Sangue Bom que vai ao ar nesta segunda-feira 23, Fabinho dispensa Perácio, e Rosemere pede para conversar com ele. Malu e Amora discutem. Amora intimida Simone na Para Sempre. Maurício discute com Érico e se afasta da Crash Mídia. Lara gosta de saber que Cardoso sofre do coração. Camila usa Tito para provocar Caio. Silvia diz a Érico que ele está parecido com Natan. Giane fotografa Bento. Salma aconselha Amora a se tratar com um psicanalista. Natan convida Maurício para trabalhar com ele. Rosemere sai com Nelson. Cardoso fica feliz por Lara organizar sua despedida de solteiro.

Vitinho fica arrasado ao ver que seu seriado perdeu audiência. Lucindo se recusa a falar com Damáris. Nelson percebe o desconforto de Rosemere e decide levá-la para casa. Giane fica sensibilizada com Fabinho. Caio não gosta de ver Tito investir em Camilinha. Giane convence Caio a ir ao casamento de seu pai. Amora manda Simone sair da Para Sempre antes que Bento chegue à festa. Érico pede para Renata ir com ele ao casamento de Cardoso e Lara. Wilson conta para Bento que Amora obrigou Simone a sair da empresa para que não fosse vista por ele.

Perdeu o capítulo de sábado, 21? Então assista aos vídeos

