Sangue Bom: Vitinho e Tina fazem nova tentativa de casamento

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 22, Rosemere e Filipinho se apresentam no Cantaí. Giane chora ao assistir à entrevista de Bento. Luz afirma que Amora está com ciúmes do Bento. Fabinho exige que Margot peça a Santa para manter sigilo sobre sua identidade. Amora convence Maurício a aceitar morar no apartamento que ganharam de Natan. Filipinho perde o emprego no Kim Park.



Damáris diz ao advogado que quer tomar o Kim Park de Wilson. Algumas mulheres procuram Bento na floricultura e Giane se incomoda. Glória fica impactada com a presença de Filipinho em sua casa. Bárbara chega à clínica para pegar Madá, no momento em que Vitinho e Tina estão prestes a se casar. Amora cobra uma explicação de Bento para sua aparição no Luxury.

Perdeu o capítulo desta terça-feira, 21? Assista aos vídeos.

