Sangue Bom: Verônica vira cantora com nome de Palmira

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 7, Irene rene foge depois de discutir com Bárbara. Dorothy, Kevin e Luz ficam arrasados com a história que Bárbara lhes conta. Perácio faz um acordo com Brenda. Bolivar fica aliviado ao saber que Bárbara escondeu a verdade de um de seus filhos. Natan pede para Willy Bob assistir à apresentação de Verônica.

Perácio vai ao Cantaí com Bluma, e Rosemere fica abalada. Érico beija Cléo para atingir Verônica. Fabinho encontra Irene. Willy Bob convida Verônica para se profissionalizar como cantora. Verônica aceita se tornar cantora profissional com o nome de Palmira Valente, e Érico se emociona. Érico se desculpa com Renata. Fabinho ouve Socorro afirmar que Amora sabotou o bufê de festas de Wilson.

Perdeu o capítulo de sábado, 5? Então assista aos vídeos.

