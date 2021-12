Sangue Bom: Tito atropela Renata

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quarta-feira, 19, Malu vai embora sem ser vista. Tina tenta culpar Kevin pela alteração das fotos de Bárbara. Renata mostra a Lara o vídeo de Tito. Sheila acorda Tito para ver a entrevista de Lara. Amora diz que vai se casar com Bento. Lara conta para Tito que foi chantageada por Renata.

Com o chá de Barrabás, Vitinho se cura de sua obsessão por Bárbara. Giane fala para Douglas que gosta de outra pessoa. Charlene sente falta de Pedrinho. Tábata arma uma cena para aumentar a popularidade de Filipinho. Natan afirma que Amora precisa terminar com Bento e reatar com Maurício. Bento procura Malu. Tito atropela Renata intencionalmente.

Perdeu o capítulo de terça-feira, 18? Assista aos vídeos.

