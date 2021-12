Sangue Bom: Tina volta a enganar Bárbara

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 16, Emília defende Malu, e Amora se irrita. Salma expulsa Bárbara de sua casa. Wilson afirma a Damáris que vai reconquistar Charlene. Tina e Vitinho se beijam. Brenda pede carona a Nelson para provocar Rosemere. Filipinho tenta convencer Xande a arrumar um emprego. Bárbara reclama de ter que se esconder na casa de Madá. Wilson implora que Charlene reate com ele. Bento não atende o telefonema de Amora. Kévin aconselha Malu a tomar cuidado com Amora.

Renata chora quando Érico pede para ela apressar a venda de seu apartamento. Maurício conhece Margot. Irene se apavora ao ver sua foto no programa de Sueli Pedrosa. Filipinho reconhece Irene. Amora pensa nas declarações de Malu sobre Bento. Filipinho conta para Plínio que Irene está no Rio de Janeiro. Tina consegue enganar Bárbara. Amora pede ajuda a Maurício. Érico e Silvia pensam em convidar Giane para uma campanha da agência. Plínio decide ir para o Rio de Janeiro. Bento é carinhoso com Malu. Tina vê Amora beijando Maurício.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 15? Então assista aos vídeos.

adblock ativo