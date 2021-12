Sangue Bom: Socorro conta a Amora que armaram para ela

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 17, Giane afirma a Bento que não foi Fabinho quem incendiou a Toca do Saci. Amora fica abalada ao saber da presença de Simone e finge não conhecê-la. Madá incentiva Malu a sair com Maurício. Tina fica deslumbrada com Barrabás. Érico recebe alta do hospital. Plínio pede que Irene apoie Bento. Brenda finge ser uma esposa dedicada a Perácio. Silvia convida Fabinho para trabalhar na Crash Mídia.

Érico é carinhoso com Renata. Verônica pede para Nelson investir em Perácio. Natan se revolta ao saber que Júlia está trabalhando na Crash Mídia. Rosemere leva Xande para se matricular em um supletivo e Brenda fica furiosa. Bento conhece Simone. Giane exige que Fabinho aceite o emprego na Crash Mídia. Amora procura Simone.

