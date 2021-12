Sangue Bom: Simone pede a Bento e Malu que perdoem Amora

No capítulo de Sangue Bom que vai ao ar nesta quarta-feira, 23, Bento e Malu tranquilizam Simone. Amora pede para Wilson se aliar a ela. Verônica fica perplexa com a preocupação de Érico. Wilson expulsa Amora de sua casa. Amora acusa Socorro de ser a culpada pela sabotagem no Kim Park e pelo atentado contra Malu. Damáris chega como Gládis na festa de seu casamento. Amora conta para Bento que acredita que Socorro esteja querendo incriminá-la.

Tito e Mel não se conformam com o casamento da mãe. Perácio declara, na frente das câmeras, que falsificava os quadros de sua casa e Brenda os vendia. Fabinho e Giane se reconciliam. Rosemere assume seu amor por Perácio. Bárbara chega em casa e encontra Tina e Vitinho juntos. Fabinho e Giane se juntam a Gilson, Salma, Jonas e Bento para pressionar Socorro.

Perdeu o capítulo de terça, 22? Então assista aos vídeos.

