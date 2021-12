Sangue Bom: Simone desmaia e Amora se desespera

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 21, Fabinho vai embora furioso, e Caio tenta acalmar Giane. Simone desmaia, e Amora se desespera. Maurício e Santa criticam Verônica ao vê-la chegar em casa com Natan. Maurício vê Natan dormir abraçado a uma foto dele e de Verônica. Renata entrega a Érico um convite para o show de Palmira Valente.

Rosemere se emociona ao ver Filipinho. Amora sofre com a doença de Simone. Mel leva um fora de Fabinho. Damáris sobe ao palco como Gládis. Bárbara incentiva Mel a beijar Fabinho ao ver Giane entrar no Cantaí. Bárbara arruma Tina para o casamento. Nelson conta para Érico que Verônica está com Natan em casa novamente. Malu obriga Amora a conversar com ela.

Perdeu o capítulo de sábado, 19? Então assista aos vídeos.

