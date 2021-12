Sangue Bom: Sílvia se associa a Érico

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 9, Bento ampara Glória. Perácio revela a Filipinho que falsificava quadros. Bárbara decide readmitir Lucindo, e Damáris fica furiosa. Pedrinho fala para Charlene que não quer mais ser adotado. Amora é afastada do Luxury e desconta sua raiva em Malu. Verônica gosta de saber que Maurício está saindo com Lara. Sílvia se associa a Érico.

Natan se desespera com a crise da Class Mídia. Glória conta a Eliseu que é avó de Bento. Amora procura Bento. Bento descobre o que Wilson falou com Pedrinho. Verônica decide se afastar de Érico. Caio desconfia de que Amora tenha falado mal dele para Giane. Bento impede que Charlene aceite o pedido de casamento de Wilson.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 8? Então assista aos vídeos.

adblock ativo