Neste sábado, 6, em Sangue Bom, Salma descobre que Bento é filho de Wilson. Glória é carinhosa com Bento. Amora perde um contrato de uma campanha e discute com Natan. Perácio não gosta de saber que um cliente do Cantaí ficou interessado em Rosemere. Tábata pensa em arrumar uma namorada para Filipinho. Damáris consola Mel. Silvério e Salma não conseguem contar para Bento o que descobriram. Amora e Bento vão atrás de Fabinho. Renata conta para Verônica que Érico está apaixonado. Santa avisa a Margot que Plínio já sabe que Fabinho é seu filho. Fabinho fica nervoso ao ler a notícia divulgada por Tina sobre Bárbara.

Amora decide dar uma entrevista coletiva. Bento vai ao endereço de Fabinho e encontra uma sapataria. Silvério e Salma procuram Glória, que se aterroriza ao vê-los. Perácio se declara para Rosemere, mas leva um fora. Gilson aconselha Érico a conversar com Palmira Valente. Bárbara se assusta ao ver a imprensa em sua casa perguntando sobre seu golpe contra Plínio. Glória explica a Silvério por que deixou Bento com ele. Amora fica transtornada com o presente que Fabinho lhe manda.

