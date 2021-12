Sangue Bom: Sabotador tenta matar Giane sufocada

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 28, Renata recusa o pedido de casamento de Érico. Verônica pede para conversar com Natan. Lara convida Vitinho e Bárbara para estrelarem seu reality show. Caio teme que Lara tenha engravidado dele. Érico e Renata se despedem. Tito e Mel procuram Damáris. Salma e Gilson consolam Érico. Verônica decide ficar sozinha. Socorro pega o celular de Bento. Fabinho teme que Amora queira se vingar de Giane. Giane é ovacionada em seu desfile. Tito e Mel imploram que Lara os deixe participar de seu programa.

Wilson se encontra com Bento e Glória. Xande inscreve Filipinho para fazer um teste em um musical. Érico desiste de falar com Verônica. Socorro entrega o celular de Bento para a pessoa que quer se vingar de Amora. Amora recebe uma mensagem de Bento pedindo para se encontrar com ela, e Irene se preocupa. O homem misterioso sabota a van da Acácia Amarela, e Socorro o acoberta. Giane recebe uma mensagem e fica presa ao entrar na van para ajudar Bento.

Perdeu o capítulo de sábado, 26? Então assista aos vídeos.

