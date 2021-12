Sangue Bom: Rosemere encontra o pai de seu filho na rua

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 10, Malu conversa com Bento, e Giane fica enciumada. Renata teme a mensagem enviada por Tito. Natan afirma a Bárbara que não vai se separar de Verônica. Amora se irrita com os comentários que o sogro faz sobre a perda da campanha. Bento não consegue falar com Amora. Rosemere conta para Odila que viu o pai de seu filho na rua. Brenda obriga Perácio a voltar a trabalhar na falsificação do quadro. Dorothy desconfia de Fabinho. Malu e Bento cantam juntos.

Amora decide ir ao Cantaí, mas desiste de entrar. Bento e Malu passam a noite dançando. Wilson revela a Damáris que tem um caso com Brunetty. Dorothy, Luz e Kévin pensam em descobrir quem Bárbara elegeu como seu novo marido. Natan pede para Fabinho não comentar que viu Bárbara colocar um lenço em seu bolso. Vinny decide morar com Gilson, depois de ver Damáris tentando imitar Brunetty. Filipinho consegue a vaga de recreador do Kim Park. Fabinho procura Plínio. Bento impede Wilson de enfrentar Vinny.

Perdeu o capítulo desta quinta-feira, 9? Assista aos vídeos.

