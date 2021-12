Sangue Bom: Renata tenta se explicar para Érico

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 7, Renata tenta se explicar para Érico. Tito se vangloria do que fez com Renata para Mel. Amora se reconcilia com Maurício. Natan fica furioso com o trabalho de Edu e Júlia para a nova campanha da agência. Salma e Odila discutem por causa dos filhos. Artur pede para Bento e Malu fazerem uma campanha para a sua ONG. Bárbara chama Tina para trabalhar para ela.

Charlene convence Wilson a acompanhá-la em visita a Pedrinho. Tina ajuda Bárbara a fazer Mari desistir de sua vingança. Maurício conta para Natan que Bárbara armou para Verônica os flagrar. Irene vai à casa de Odila. Pedrinho foge do hospital. Bento fala com Sueli Pedrosa sobre Amora. Maurício dá um ultimato em Amora e a manda decidir entre ele e Bárbara.

