Sangue Bom: Renata falar para Érico o que sente

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 11, Bento enfrenta Wilson. Plínio aceita conversar com Fabinho. Sueli Pedrosa se surpreende com a atitude de Amora diante das câmeras. Fabinho tenta conversar com Plínio sobre sua vida pessoal, e o cineasta estranha o empenho do rapaz. Renata consegue falar para Érico o que sente, mas ele não ouve. Damáris pede para Nice ajudá-la a agir como Brunetty. Jonas, Gilson e Salma não gostam da declaração de Amora sobre sua visita a eles. Tábata critica Bárbara por pensar em se envolver com Natan.

Nice previne Sheila contra Tito. Renata conversa com Santa sobre suas crises com o casamento. Plínio conta para Malu que foi procurado por Fabinho e que não gostou do rapaz. Bento fica nervoso ao saber o que Amora falou sobre a rua da Casa Verde. Renata decide se encontrar com Tito. Tio Lili aconselha Bento a resolver seu problema com Amora. Tina garante a Silvia que se vingará de Bárbara. Bento dá um ultimato em Amora na frente de repórteres.

Perdeu o capítulo desta sexta-feira, 10? Assista aos vídeos.

