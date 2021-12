Sangue Bom: Renata e Verônica brigam por causa de Érico

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 19, Renata discute com Verônica. Damáris decide usar as roupas de Nice. Giane conta para Bento que era ela quem o beijava enquanto ele dormia, e Caio fica com ciúmes. Malu mostra o closet de Amora no programa de Sueli. Renata desiste de contar a verdade para Érico. Maurício fica intrigado com a notícia de que Amora venderá seus sapatos. Malu enfrenta Amora, que reage transtornada. Renata pede demissão da Para Sempre. As mulheres-fruta, a pedido de Tábata, comentam com Sueli que já namoraram Filipinho.

Brenda pensa em usar Xande para continuar morando no Solar Pais. Damáris vai à casa de Wilson vestida como Gladis, e o empresário fica chocado. Lucindo fica receoso de afirmar a Tina que não vai traí-la. Affonso Lancaster se aproxima de Mel. Érico se recusa a ouvir o que Verônica tem a dizer e decide ficar com ela. Bento afirma a Gilson que quer ficar sozinho. Érico afirma a Verônica que não vai se decepcionar com ela. Fabinho consegue entrar na festa de Karmita, mas é expulso por Camilinha.

Perdeu o capítulo de sábado, 17? Então assista aos vídeos.

