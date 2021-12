Sangue Bom: programa de TV revela origem humilde de Amora

Neste sábado, 4, em Sangue Bom, Tábata sugere que Amora adie sua festa de noivado. Margot confessa que roubou sua cliente para livrar Fabinho. Giane fica aliviada ao saber que Bento não está com Charlene. Verônica ouve Renata falar de Amora e exige saber sobre o passado da futura nora. Lara procura Natan. Jonas fica inconformado com o devaneio de Socorro sobre Amora. Margot fica arrasada com a fuga de Fabinho. Amora ouve Bento falar sobre ela com indiferença.

Todos assistem ao programa de Sueli Pedrosa sobre Amora. Verônica quer cuidar dos preparativos da festa de noivado de Maurício. Filipinho não consegue contar para Rosemere que deu o dinheiro do curso de canto para Brenda. Bárbara consola Amora. Malu se lamenta de ter que participar da festa de noivado de Maurício. Verônica contrata Bento para decorar a festa do filho. Bento, Amora e Fabinho se reencontram.

