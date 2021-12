Sangue Bom: Plínio tenta impedir casamento de Bento e Amora

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 3, Malu, Madá e Giane acusam Amora de ser a mandante do vandalismo na Toca do Saci. Irene contraria Plínio e procura notícias de Fabinho. Lucindo acredita que Gládis seja a irmã gêmea de Damáris. Vitinho toma o lugar de Filipinho no seriado. Xande repreende Brenda por suas atitudes contra Filipinho e sensibiliza Tábata. Giane avisa a Plínio que Amora só quer se casar com Bento por causa do dinheiro.

Verônica recebe um presente de Natan. Maurício convence Malu a ir para a festa no Cantaí. Amora não consegue fazer Bento desistir de ir à despedida de Filipinho. Lara divulga o desfile de Giane. Bento leva Glória e Eliseu para a festa de Filipinho. Charlene confirma a Lucindo que vai se casar com Wilson. Plínio oferece dinheiro para Amora não se casar com Bento.

Perdeu o capítulo de segunda, 2? Então assista aos vídeos.

