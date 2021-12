Sangue Bom: Plínio acha Fabinho e põe ele contra a parede

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 22, Isaura fica horrorizada com o ambiente da casa de Charlene. Bárbara faz uma cena na rua para tentar afastar a atenção da mídia. Isaura decide levar Pedrinho embora da casa de Charlene. Wilson expulsa Érico e Amora de sua sala, e Tito comemora. Giane fica animada com Caio. Cardoso convida Lara para ser a garota-propaganda de sua joalheria. Plínio segue Fabinho em seu carro. Maurício sugere que a Crash Mídia use uma sala da Para Sempre, e Verônica se apavora. Amora implora que Bento a ajude. Bárbara é levada para uma clínica. Madá descobre que alguém da mansão ligou para Sueli Pedrosa. Pedrinho foge quando Isaura insiste em levá-lo para um abrigo.

Filipinho exige que Tábata desminta o boato sobre o seu namoro com Brunetty. Tina conta para Vitinho que Bárbara foi internada. Pedrinho volta para a casa de Charlene, depois que Isaura vai embora. Salma desiste de contar para Wilson que Bento é seu filho. Verônica marca um encontro com Érico. Amora pede para Maurício ficar com ela. Natan não consegue criar uma campanha para Cardoso. Wilson vê a Mulher-Pupunha recebendo dinheiro de Damáris. Charlene expulsa Lucindo de sua casa. Irene sofre ao constatar que seu filho só quer saber do dinheiro do pai. Plínio invade o quarto de Fabinho.

Perdeu o capítulo de sábado, 20? Então assista aos vídeos.

