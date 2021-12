Sangue Bom: Perácio conhece Filipinho

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 17, Bárbara confirma sua predileção por Amora e deixa Malu arrasada. Perácio conhece Filipinho. Xande e Júlia fingem ser namorados na frente de Edu e Cléo. Amora humilha Malu. Lara se arrepende de pedir ajuda para Tito. Áurea convence Vitinho a ficar ao lado de Tina. Júlia explica o que Filipinho deve fazer e começa a filmar. Malu procura Maurício.



Fabinho forja um encontro com Plínio e deixa o cineasta desconfiado. Santa pergunta por Fabinho para Verônica. Brenda provoca Rosemere, que decide se vingar da rival. Tito pensa no fora que levou de Renata e Lara, e resolve investir em Sheila. Plínio dá um ultimato em Fabinho. Malu propõe transformar Bento em uma pessoa famosa para dar uma lição em Amora.

