Sangue Bom: Perácio assume a paternidade de Filipinho

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 30, Giane se enfurece com Bento. Fabinho rouba uma foto de Plínio e Irene juntos. Amora deixa um recado no celular de Bento. Lara acompanha todo o trabalho de Bento na floricultura. Natan convida Bárbara para ser a protagonista de seu filme. Verônica não conta para Maurício sobre Palmira Valente. Filipinho adoece e Rosemere se preocupa. Damáris contrata Lucindo como seu motorista. Jonas vê Irene como estátua viva e fica fascinado.

Fabinho faz ameaças a Edu. Renata marca um encontro com Tito. Damáris arruma uma grande confusão no show da Mulher Mangaba. Lara atende o telefonema de Amora para Bento. Perácio assume a paternidade de Filipinho e os dois se abraçam emocionados. Xande fica impactado ao ouvir Mel elogiando o vídeo que Julia fez de Filipinho. Amora e Maurício chegam à festa no mesmo momento que Malu e Bento.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 29? Assista aos vídeos.

