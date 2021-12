Sangue Bom: Natan reconhece Verônica no Cantaí

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 5, Natan pede para Rosemere mostrar quem é Palmira Valente. Renata tenta fazer Vinny desistir dela. Natan reconhece Verônica, mas é expulso do Cantaí. Brenda encontra Barrabás no templo e se insinua para ele. Brunetty exige que Tito se sustente para ficar com ela. Maurício avisa a Verônica que convidou Érico para jantar em sua casa. Nelson incentiva Rosemere a voltar a estudar.

Filipinho aconselha Perácio a tomar uma atitude se quiser ficar com sua mãe. Natan cobra uma explicação de Verônica por estar no Cantaí vestida como Palmira Valente. Vinny chama Vanessa para sair, e Renata o observa. Socorro se desespera ao chegar à clínica e ver Irene e Plínio à espera do resultado do exame. Bárbara chega ao laboratório no mesmo momento que Fabinho.

Perdeu o capítulo de sábado, 3? Então assista aos vídeos.

