Sangue Bom: Natan flagra Bárbara Ellen e Fabinho na cama

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar neste sábado, 29, Fabinho marca um encontro com Bárbara e manda Malu colocar uma câmera em seu quarto. Perácio interroga Brenda para saber do dinheiro da venda dos quadros de sua mãe. Rosemere vê Palmira conversando com Lili. Amora garante a Bento que vai assumir o romance dos dois. Douglas tenta beijar Giane. Brenda consegue enrolar Perácio. Rosemere chama a atenção de Filipinho e Renata.

Silvério vê Giane tentando andar de salto alto. Malu instala a câmera no quarto de Bárbara e se esconde no banheiro. Plínio afirma a Celinha que não magoou Irene. Tina vê Bárbara com Fabinho no quarto e manda uma mensagem para Natan. Áurea hipnotiza Damáris. Bárbara confessa o que fez contra Irene para ficar com Plínio. Natan invade o quarto de Bárbara.

Perdeu o capítulo de sexta-feira, 28? Então assista aos vídeos.

