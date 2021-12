Sangue Bom: Mulher Jambolão beija Filipinho

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta sexta-feira, 26, Socorro se preocupa com o pedido de Amora. Fabinho se vangloria para Mel de ser o filho de Plínio. Nice chantageia Damáris para que Lucindo seja readmitido. Lucindo avisa a Érico que Palmira está no Cantaí, e ele convida Silvia e Maurício a acompanhá-lo. Vinny consegue fazer Renata andar sem a bengala. Amora explica seu plano para Socorro. Filipinho chama Perácio para ir ao Cantaí, e Rosemere se irrita. Salma procura Glória, e Brenda tenta ouvir a conversa das duas.

Giane vê Bento pendurar sua foto. Socorro desiste de ajudar Amora. Filipinho é beijado pela Mulher-Jambolão. Nestor puxa Silvia para dançar. Socorro é rude com Salma e Gilson. Silvia reconhece Verônica. Glória guarda, em uma gaveta, um porta-retrato com a foto de Lívia e Bento. Amora disfarça a voz e liga para o programa de Sueli Pedrosa. Amora forja um surto na frente das câmeras e Socorro se sente culpada. Wilson leva Damáris para falar com Isaura. Socorro muda de ideia e decide ajudar Amora.

Perdeu o capítulo de quinta-feira, 25? Então assista aos vídeos.

