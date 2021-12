Sangue Bom: Maurício se declara para Malu

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar neste terça-feira, 13, Amora percebe que Fabinho gravou sua confissão. Damáris se revolta com a campanha feita por Tito e Mel. Pedrinho fica animado com o comercial do Kim Park, e Wilson elogia Érico. Rosemere afirma que Renata não tem mais chance de reconquistar Érico. Vinny fica entediado com Vanessa. Damáris flagra Palmira e Natan na Class Mídia. Malu e Bento pensam um no outro.

Rosemere se emociona com o presente que recebe de Perácio. Wilson toma o carro de Mel para saldar as dívidas da festa de Fabinho. Salma tenta convencer Gilson a não contar para Fabinho que ele é o filho de Wilson. Silvia avisa a Érico sobre o interesse de Natan em Palmira. Plínio e Irene levam Bento para a clínica. Fabinho pede abrigo na casa de Gilson, que decide revelar para o vilão quem são seus pais.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 12? Então assista aos vídeos.

