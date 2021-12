Sangue Bom: Maurício fala com Bento sobre Amora

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 5, Maurício questiona Bento sobre seu envolvimento com Amora. Malu fala mal de Fabinho para Plínio. Amora se irrita com a edição de sua entrevista para Sueli Pedrosa. Tito leva um fora de Sheila. Amora procura Bento. Giane faz as pazes com Bento.

Madá consegue escapar e Bárbara leva os enfermeiros da clínica para a Toca do Saci. Bento impede Bárbara de levar Madá para uma clínica. Natan propõe que Amora faça uma campanha com Maurício. Renata sofre pensando em Érico. Maurício pergunta se Amora quer mesmo se casar com ele. Renata encontra Érico em seu apartamento.

Perdeu o capítulo de quarta-feira, 5? Assista aos vídeos.

adblock ativo