Sangue Bom: Maurício descobre sobre caso de Natan e Bárbara

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta quinta-feira, 16, Maurício fica confuso com a declaração de Malu. Rosemere busca Filipinho no hospital. Nice coloca vinagre no antisséptico que leva para Damáris. Natan afirma a Bárbara que não ficará com ela. Wilson tenta ser gentil com os filhos. Margot implora que Santa não desmascare Fabinho. Fabinho supõe que Bárbara seja a culpada pela a separação de Natan.



Lucindo fica impressionado com Damáris. Wilson decide se desculpar publicamente com Brunetty. Bento e Giane vão com Charlene à Toca do Saci. Lara retoma seu programa e Sueli Pedrosa expõe a reação de Amora. Glória quebra o laptop de Tábata. Wilson vai à Toca do Saci. Maurício descobre que Natan tinha um caso com Bárbara e acusa Amora de mentir para ele.

Perdeu o capítulo desta quarta-feira, 15? Assista aos vídeos.

