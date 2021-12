Sangue Bom: Malu vê Amora e Bento se beijando

Em Sangue Bom, no capítulo que vai ao ar nesta terça-feira, 18, Verônica e Santa sentem pena de Maurício. Érico decide falar com Renata depois de ver o escândalo na TV. Barrabás não deixa Damáris ser expulsa do casamento. Giane se esconde para não ser flagrada na casa de Bento. Érico fica impactado com o desabafo de Renata. Bárbara entrevista os noivos para Luxury.

Lucindo ouve Charlene dizer que está com Wilson. Xande e Luz se beijam. Tina altera as fotos de Bárbara antes de divulgá-las na internet. Madá vê Amora sair da casa de Bento e tenta avisar a Malu. Rosemere se espanta com a atitude do filho. Giane arma para que Malu flagre Bento e Amora juntos. Malu vê Amora e Bento se beijando.

Perdeu o capítulo de segunda-feira, 17? Assista aos vídeos.

