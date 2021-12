Sangue Bom: Malu se preocupa com o que Amora pode fazer

Em Sangue Bom, o capítulo que vai ao ar nesta segunda-feira, 28, Bento considera a sinceridade de Amora. Verônica consegue se esconder de Érico. Isaura autoriza Charlene a ficar com Pedrinho. Bento conta para Malu sobre o encontro com Amora. Giane fotografa Nelson e Rosemere juntos. Filipinho sugere que Luz se una a ele para ajudar Xande. Malu se preocupa com o que Amora pode fazer para separá-la de Bento.

Kevin e Dorothy ouvem uma conversa entre Amora e Maurício e se preocupam com Malu. Érico e Natan apresentam suas campanhas para Wilson. Odila questiona Renata sobre seu envolvimento com Vinny. Perácio começa a pintar uma tela, inspirado na música que dançou com Rosemere e Filipinho. Verônica marca um encontro com Érico. Amora faz Malu acreditar que ela e Bento se beijaram.

Perdeu o capítulo de sábado, 27? Então assista aos vídeos.

